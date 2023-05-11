"Це був шок": Данілов розповів про реакцію росіян на втрату "Кинджала"

Завдяки чудовій роботі Patriot небо над Україною надійно захищене

Успішна перша ліквідація "невловної" гіперзвукової ракети "Кинджал" над Києвом стала справжнім шоком для росіян, оскільки вони вважали її невразливою до системи українського ППО.

Про це повідомив секретар Ради національної безпеки та оборони України Олексій Данілов під час українського телемарафону.

За його словами, збити "Кинджал" над столицею українським воїнам вдалося завдяки системі протиповітряної оборони Patriot.

"Ми багато разів збивалися інші ракети, але "Кинджал" — це було вперше. Тому що ми отримали відповідні засоби ураження — це системи Patriot. Вони працюють бездоганно в тому числі по таких цілях. Для росіян це був шок, адже вони вважали ракети "Кинджал" такими, що неможливо збити. Тому розуміємо, що небо у нас захищене", — сказав він.

Олексій Данілов також звернувся до громадян та попросив не ігнорувати сигнали повітряної тривоги та спускатися в укриття.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" повідомляв про те, що в ніч проти 4 травня російські окупанти атакували столицю України, у тому числі були випущені по Києву та гіперзвукові ракети "Кинджал". Її вперше за весь час повномасштабної війни вдалося збити завдяки системі ППО Patriot. Аналітики Defense Express опублікували фотографії уламків ракети.