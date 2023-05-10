То ось ти який, "Кинджал": журналістам показали збиту в Україні "невловиму" ракету путіна (відео)

Збиття "Кинджала" стало сенсаційною подією

Німецька газета наживо побачила і показала уламки першої збитої гіперзвукової ракети "Кинджал", яку днями збила українська ППО. Тепер на Заході змогли на власні очі переконатися, що "невловима" ракета путіна не така вже й невловима.

Нагадаємо, що в ніч проти 4 травня ЗСУ вперше завдяки ЗРК "Patriot" змогли збити російську крилату ракету "Кинджал". Вперше про це повідомило видання Defense Express, наголосивши, що уламки впали на одному зі стадіонів міста. І хоча у ЗСУ спочатку не підтвердили цю інформацію пізніше командувач Повітряних сил ВСУ Микола Олещук поставив крапку в цьому питанні та підтвердив історичну подію.

Тепер західні журналісти й самі змогли в цьому переконатися.

"Сьогодні нам вдалося побачити в Києві останки ракети "Кинджал", збиту 5 травня системою Patriot. Це стало сенсацією, оскільки гіперзвукова ракета вважалася чудо-зброєю Путіна. Зараз тут проводиться експертиза її частин", — написав журналіст Bild у коментарі до опублікованого відео.

У пості ЗМІ також нагадують, що зараз і в США вже підтвердили перше знищення "Кинджала" їхньою системою ППО.

Нагадаємо, що докладніше про те, чим відома хвалена російська ракета "Кинджал" ви можете прочитати в матеріалі "Телеграфа" під назвою "Незбивна" гіперзвукова ракета рф "Кинджал": чому про неї багато говорять і що вона може".