Історична подія: у чутках про збитий "Кинджал" над Києвом поставили крапку

В Україні вперше збито російську ракету "Кинджал"

Під час нічної атаки 4 травня в небі Київщини українські сили ППО вперше збили російський "Кинджал", який не має аналогів. Це сталося під час нічної атаки 4 травня у небі Київщини. Ракету Х-47 випустив МіГ-31К із території Росії.

Про це повідомив командувач Повітряних сил ЗСУ Микола Олещук у своєму Telegram-каналі.

Він назвав це історичною подією та привітав із нею українців.

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