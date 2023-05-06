Історична подія: у чутках про збитий "Кинджал" над Києвом поставили крапку
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В Україні вперше збито російську ракету "Кинджал"
Під час нічної атаки 4 травня в небі Київщини українські сили ППО вперше збили російський "Кинджал", який не має аналогів. Це сталося під час нічної атаки 4 травня у небі Київщини. Ракету Х-47 випустив МіГ-31К із території Росії.
Про це повідомив командувач Повітряних сил ЗСУ Микола Олещук у своєму Telegram-каналі.
Він назвав це історичною подією та привітав із нею українців.
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