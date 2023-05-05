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"Кинжал" над Києвом: у ЗСУ прямо відповіли, чи збили "незбивну" російську ракету

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Анастасія Мокрик Анастасія Мокрик
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Юрій Ігнат прокоментував інформацію щодо "Кинжалу" Новина оновлена 05 травня 2023, 14:41
Юрій Ігнат прокоментував інформацію щодо "Кинжалу". Фото Колаж "Телеграфу"

Деякі глави військових адміністрацій "вже отримали" за поширення такої інформації

У Повітряних Силах України прокоментували нашумілу інформацію про те, що над Києвом під час чергової атаки нібито збили російську балістичну ракету Х-47 "Кинжал", про що раніше припустили у виданні Defence Express.

Представник Повітряних сил Юрій Ігнат у коментарі "Суспільному" заявив, що насправді дана інформація не є правдивою.

"Я вже спростував тисячу разів, ви мали це бачити вчора. Була ймовірність застосування, але балістичних ракет не зафіксовано. Те, що там розповідають деякі глави військових адміністрацій, вони вже отримали за це", — сказав він.

Зазначимо, що раніше видання Defence Express повідомило, що в ніч проти 4 травня над Києвом могли збити гіперзвукову російську ракету типу Х-47 "Кинжал". Зі своїх джерел видання отримало фотографії уламків ракети й на одному зі знімків носовий обтічник, максимально схожий на той, що використовується саме в ракеті Х-47 "Кинжал". Пізніше у пресслужбі командування Повітряних Сил відмовилися від коментарів із цього приводу, а за "актуальною" інформацією саркастично порадили звертатися до експертів Defence Express.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що увечері 4 травня столицю України атакували ворожі безпілотники. Уламки збитого дрону впали на чотириповерховий будинок, внаслідок чого почалася пожежа.

Теги:
#Україна #Київ #Війна #Ракета #Кинджал