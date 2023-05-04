Київ атакували безпілотники: в одному з районів почалася пожежа (фото, відео)

В наслідок атаик дронів по Києву інформації про постраждалих немає

Увечері 4 травня Київ атакували ворожі БПЛА. Внаслідок збиття дрона у Солом’янському районі його уламки впала на 4-поверховий будинок. Наразі на місці падіння дрону пожежа.

Про це розповіли у Київській міській держадміністрації. Екстрені служби вже прямують на місце події.

Близько 20:14 у Києві оголосили повітряну тривогу через активність російських дронів. За кілька хвилин у небі над столицею помітили перші БПЛА, які сили ППО почали відразу збивати. Звуки вибухів від збиття російських дронів чули у кількох районах Києва. Також у мережі з'явилося відео, як російський дрон під тріумфування городян успішно збили прямо над Хрещатиком.

Як повідомляє місцева влада, внаслідок падіння уламків дрону в Солом'янському районі Києва сталася пожежа в 4-поверховому торгівельному центрі на площі 50 м кв. Займання вдалося локалізувати буквально за лічені хвилини. По допомогу медиків ніхто не звертався, але інформацію ще уточнюється.

"Пожежу в 4-поверховій будівлі Солом'янському районі столиці локалізували. Внаслідок падіння уламків БПЛА зруйновано конструкції будівлі на площі 150 м кв.", — повідомили у КМДА.

Також внаслідок збиття дрону над Хрещатиком та падіння уламків у Печерському районі Києва стався спалах на невеликій площі. Будинки та перехожі не постраждали.

Раніше "Телеграф" розповідав про те, що після ударів дронів по кремлю в росії закликали до ударів у відповідь по Києву, щоб убити президента Володимира Зеленського. В Офісі президента відповіли, що Україна готова до чергових ударів по "центрах ухвалення рішень" і не сумнівається у професіоналізмі сил ППО.