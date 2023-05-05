ЗСУ вперше збили гіперзвукову ракету "Кинжал"? Аналітики знайшли докази, військові різко відповіли

В українській армії коментувати збиття відмовилися

Під час чергової спроби російської федерації атакувати Київ, Збройним силам України нібито вперше вдалося перехопили російську "гіперзвукову" ракету Х-47 "Кинжал".

Фото уламків носового обтічника ракети із видимими пошкодженнями, якою окупаційна армія росії атакувала українську столицю вночі 4 травня, оприлюднили аналітики Defense Express, зазначивши, що уламки впали на одному зі стадіонів міста.

На першому фото продемонстровано носовий обтічник, максимально подібний тим, які використовуються саме для ракет такого типу. Він має досить складну форму та різкі переходи діаметра.

Водночас альтернативний варіант Х-22 оснащений носовою частиною з овальними переходами. Обтічник таких ракет дещо "товстіший", на відміну від "балістичок" ОТРК "Іскандер".

На кадрах, де видно уламки, можна помітити, що ракета отримала ураження у вигляді пробиття. Завдяки йому можна оцінити товщину матеріалу, який витримує максимально високі температури, що дозволяє здійснювати розгін до гіперзвукової швидкості. Крім того, воно вказує й на те, що українські ППО вдалося перехопити ракету доволі ефективним, знищивши саме бойову частину снаряда ще під час польоту. Саме із цим збиттям аналітики пов'язують потужний вибух, який кияни чули уночі 4 травня.

Також зазначається, що "Кинджал" насправді не є гіперзвуковим типом боєприпасів. Таким його називають лише росіяни. Як аргумент наводиться те, що, хоч ці ракети і здатні розганятися до гіперзвукових швидкостей за рахунок прискорювача, підтримувати таку швидкість постійно вони все ж не здатні. Вже під час атаки снаряд такого типу заходить на ціль за балістичною траєкторією, адже його швидкість значно зменшується в цей момент.

Варто нагадати, що раніше Україна офіційно повідомила про те, що отримала від союзників потужні системи ППО Patriot, які здатні перехоплювати ракети типу "Кинджал". Ймовірно, пишуть аналітики, саме ці установки й збили ціль, уламки якої впали у Києві.

"Якщо інформація отримана від Defense Express буде знайде офіційне підтвердження, то саме 4 квітня буде днем, коли черговий міф р*шистів, щодо "аналоговнєт" буде зруйновано", — йдеться у матеріалі.

Водночас в українській армії після повідомлень про нібито збитий "Кинджал" над Києвом підтверджувати цю інформацію відмовилися та саркастично відповіли на опубліковані журналістами дані.

"За "актуальною, оперативною та достовірною інформацією, яку використовує ворог у війні проти України, звертайтеся на такі інформаційні ресурси: defence-ua та КМВА", — йдеться у повідомленні.

Раніше "Телеграф" також повідомляв, як росія здійснила масований удар по України, використовуючи "Кинджали" та інші типи ракет.