Збивати поки що не можемо: скільки російських "Кинджалів" вже було використано проти України

"Кинджали" є недешевим "задоволенням", хоча росію це не турбує

Росіяни під час останньої масштабної ракетної атаки на Україну використали свої новітні аеробалістичні ракети "Кинджал", проте це вже не перший випадок їх застосування проти нашої країни.

Спікер Повітряних сил ЗСУ полковник Юрій Ігнат в ефірі національного телемарафону розповів, скільки росія вже використала "Кинджалів" у війні проти України.

За його інформацією, з початку повномасштабного вторгнення росія могла використати вже до двох десятків аеробалістичних ракет "Кинджал".

"З початку повномасштабної агресії, безумовно, важко було визначити, що це за тип ракет. Але ось тільки по Вінниці було три прильоти "Кинджалів" за один раз…Вони використали, можливо, до двох десятків "Кинджалів" за цю війну взагалі. Зараз, за даними ГУР, у росіян трохи більше пів сотні таких ракет. А якщо відмінусувати ці 6 (випущені під час масованої атаки 9 березня –ред.), то вже менше", — говорить Ігнат.

Щодо того, скільки росія може виробляти ще таких ракет спікер Повітряних сил зазначив, що інформація про це суперечлива і сумнівна, єдине, що можна сказати — вони робляться не швидко.

Крім того, зазначає речник, "Кинджали" є недешевим "задоволенням", хоча й ніхто не знає їх вартості. При цьому він додав, що коли йдеться про агресію, росію не надто цікавлять суми, які йдуть на виготовлення знарядь смерті.

Варто зазначити, що на жаль, для сил ППО ВПС України ця ракета залишається поки що недосяжною. Як розповів прес-секретар ВПС України Юрій Ігнат, збивати "Киднжал", "Онікс" та "Іскандери" з їхньою високою швидкістю дуже складно. Більш детально про те, чим відома і чому небезпечна ракета "Кинжал" ви можете прочитати, перейшовши за посиланням.

Нагадаємо, раніше ми писали, що під час масованої атаки росіян на Львівщині ракета впала на житлові будинки.

Також ми повідомляли, що Залужний озвучив деталі масованого удару по Україні.