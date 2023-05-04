В небі над Києвом збили БПЛА Bayraktar TB2: що кажуть військові

Нашим військовим довелося знищити наш же БПЛА

Одним з БПЛА, який був знищений в четвер ввечері у небі над Києвом, виявився одним з безпілотників Збройних сил України, який втратив керування під час планового польоту в області.

Про це повідомляють у Командуванні повітряних сил Збройних сил України на сторінці у соцмережі Фейсбук.

"4 травня близько 20 години у Київської області, під час планового польоту, втратив керування БпЛА Bayraktar TB2. Оскільки неконтрольоване перебування БпЛА у небі столиці могло привести до небажаних наслідків, було прийнято рішення про застосування розрахунків мобільних вогневих груп", — йдеться у повідомленні.

У Командуванні констатували, що ціль було знищеною і виразили жаль з приводу того, що такі випадки трапляються.

"Імовірно йдеться про технічну несправність, причини встановлюються", — додали у Повітряних силах ЗСУ.

Також повідомляється, що внаслідок бойової роботи та падіння уламків БпЛА жертв та постраждалих немає.

При цьому у Повітряних силах ЗСУ не згадують про другий безпілотник, також знищений ППО у Києві.

Як відомо, Україна для відбиття російського вторгнення активно використовує різноманітні типи безпілотних літальних апаратів і одним з найвідоміших якраз і є Bayraktar TB2.