В небі над Києвом збили БПЛА Bayraktar TB2: що кажуть військові
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Нашим військовим довелося знищити наш же БПЛА
Одним з БПЛА, який був знищений в четвер ввечері у небі над Києвом, виявився одним з безпілотників Збройних сил України, який втратив керування під час планового польоту в області.
Про це повідомляють у Командуванні повітряних сил Збройних сил України на сторінці у соцмережі Фейсбук.
"4 травня близько 20 години у Київської області, під час планового польоту, втратив керування БпЛА Bayraktar TB2. Оскільки неконтрольоване перебування БпЛА у небі столиці могло привести до небажаних наслідків, було прийнято рішення про застосування розрахунків мобільних вогневих груп", — йдеться у повідомленні.
У Командуванні констатували, що ціль було знищеною і виразили жаль з приводу того, що такі випадки трапляються.
"Імовірно йдеться про технічну несправність, причини встановлюються", — додали у Повітряних силах ЗСУ.
Також повідомляється, що внаслідок бойової роботи та падіння уламків БпЛА жертв та постраждалих немає.
При цьому у Повітряних силах ЗСУ не згадують про другий безпілотник, також знищений ППО у Києві.
Як відомо, Україна для відбиття російського вторгнення активно використовує різноманітні типи безпілотних літальних апаратів і одним з найвідоміших якраз і є Bayraktar TB2.