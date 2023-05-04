В небе над Киевом сбили БПЛА Bayraktar TB2: что говорят военные

Нашим военным пришлось уничтожить наш же БПЛА

Одним из БПЛА, который был уничтожен в четверг вечером в небе над Киевом, оказался беспилотником Вооруженных сил Украины, который потерял управление во время планового полета в области.

Об этом сообщают в Командовании воздушных сил Вооруженных сил Украины на странице в соцсети Фейсбук.

"4 мая около 20 часов в Киевской области, во время планового полета, потерял управление БпЛА Bayraktar TB2. Поскольку неконтролируемое пребывание БпЛА в небе столицы могло привести к нежелательным последствиям, было принято решение о применении расчетов мобильных огневых групп", — говорится в сообщении.

В Командовании констатировали, что цель была уничтожена и выразили сожаление по поводу того, что такие случаи происходят.

"Вероятно, речь идет о технической неисправности, причины устанавливаются", — добавили в Воздушных силах ВСУ.

Также сообщается, что в результате боевой работы и падения обломков БПЛА жертв и пострадавших нет.

При этом в Воздушных силах ВСУ не упоминают о втором беспилотнике, также уничтоженном ПВО в Киеве.

Как известно, Украина для отражения российского вторжения активно использует разнообразные типы беспилотных летательных аппаратов и одним из самых известных как раз и является Bayraktar TB2.