Киев атаковали беспилотники: в одном из районов начался пожар (фото, видео)

В результате атаик дронов по Киеву информации о пострадавших нет

Вечером 4 мая Киев атаковали вражеские БПЛА. В результате сбития дрона в Соломенском районе его обломки упала на 4-этажный дом. Сейчас на месте падения дрона пожар.

Об этом рассказали в Киевской городской госадминистрации. Экстренные службы уже направляются на место происшествия.

Около 20:14 в Киеве объявили воздушную тревогу из-за активности российских дронов. Спустя несколько минут в небе над столицей заметили первые БПЛА, которые силы ПВО начали тут же сбивать. Звуки взрывов от сбития российских дронов слышали в нескольких районах Киева. Также в сети появилось видео, как российский дрон под ликование горожан успешно сбили прямо над Крещатиком.

Как сообщают местные власти, в результате падения обломков дрона в Соломенском районе Киева произошел пожар в 4-этажном здании торгового центра на площади 50 м кв. Возгорание удалось локализовать буквально за считанные минуты. За помощью медиков никто не обращался, но информацию еще уточняется.

"Пожар в 4-этажном здании Соломенском районе столицы локализовали. В результате падения обломков БПЛА разрушены конструкции здания на площади 150 м кв.", — сообщили в КГВА.

Также в результате сбития дрона над Крещатиком и падения обломков в Печерском районе Киева произошло возгорание на небольшой площади. Здания и прохожие не пострадали.

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, что после ударов дронов по кремлю в россии призвали к ответным ударам по Киеву, чтобы убить президента Владимира Зеленского. В Офисе президента ответили, что Украина готова к очередным ударам по "центрам принятия решений" и не сомневается в профессионализме сил ПВО.