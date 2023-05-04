Угрозы ударов россии по Киеву: у Зеленского рассказали, что собираются делать

На самом деле россия атакует центры принятия решений Украины с самого начала полномасштабного вторжения

После атаки неизвестных дронов на кремль в москве во всем бездоказательно обвинили Украины, а после этого "горячие головы" разной важности и масштаба призвали к "ответным" ударам по Киеву, в частности по резиденции Зеленского с целью его убийства. В Украине уже отреагировали на данные заявление и рассказали, готова ли столица к такому развитию событий.

О б этом рассказал представитель президента Украины Владимира Зеленского в Верховной Раде Украины Федор Вениславский в эфире "Радио Свобода".

Он отметил, что на самом деле россия атакует центры принятия решений Украины с самого начала полномасштабного вторжения. В пример Вениславский привел террористическую атаку на здание облсовета в Харькове. И только благодаря нашим воинам ПВО правительственные здания в Киеве не пострадали, но "то что они были под прицелом — сомнений нет".

"Конечно, усилия по прикрытию неба над Киевом будут только наращиваться. Потому что Киев как столица Украины имеет важное символическое значение для граждан Украина и имеет важное психологическое значение для россиян. Поэтому они, безусловно, будут пытаться наносить такие удары. Быть уверенными, что они не принесут результата, мы не можем. Но то, что мы к этому готовы, так это точно",– подчеркнул Вениславский.

Напомним, ранее мы писали о том, что в МИД рф не могут определиться, кто же виноват в атаке БПЛА на кремль.

Также мы сообщали, что медведев отличился новым кровожадным заявлением. Мечтает убить Зеленского "и его клику".