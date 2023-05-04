Удар по кремлю: у лаврова запутались в угрозах и "виноватых"

В МИД рф не могут определиться, кто же виноват в атаке БПЛА на кремль

После атаки неизвестных беспилотников на кремль в ночь на 3 мая, в россии продолжают угрожать Украине "неминуемым и жестким ответом". Нанесет страна-агрессор его тогда, когда посчитает необходимым.

Об этом посол рф в Соединенных Штатах Америки анатолий антонов заявил, отвечая на вопросы СМИ, пишет официальный Telegram-канал посольства.

"Как бы, например, отнеслись американцы к тому, что некий дрон ударил бы по Белому дому, Пентагону или Капитолию? РФ ответит на самонадеянный и дерзкий теракт тогда, когда посчитает это необходимым. Ответит в соответствии с оценками той угрозы, которую создал Киев для руководства нашей страны", — заявил он.

При этом антонов считает заявление США об атаке неизвестных беспилотников на кремль абсурдными и циничными. Стоит отметить, что ранее Штаты заявляли, что не могут подтвердить информацию о том, что на кремль летели именно украинские БПЛА, а также, что Украина сама должна решать наносить ли удары по россии или нет.

В то же время официальный представитель министерства иностранных дел рф мария захарова в своем Telegram-канале набросилась с обвинениями на Запад из-за произошедшего в кремле.

"Они уничтожили законную власть в Украине, поставили у руля авантюристов и бандитов, снабдили их деньгами и оружием, внушили чувство абсолютной вседозволенности и безнаказанности, обеспечили политическое прикрытие и военное сопровождение", — пишет она.

Напомним, ранее "Телеграф" писал, что после случившегося в кремле дмитрий медведев сделал громкое заявление об "устранении" президента Украины Владимира Зеленского.