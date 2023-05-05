"Незбивна" гіперзвукова ракета рф "Кинджал": чому про неї багато говорять і що вона може

Коли "Кинджал" переходить на гіперзвук, то стає недосяжною для радіохвиль систем ППО

У мережі розгорілася суперечка на тему, чи справді над Києвом у ніч проти 4 травня збили гіперзвукову ракету "Кинджал". Першим цю інформацію розповсюдило закордонне ЗМІ Defence Express, проте у Повітряних силах України цю заяву спростували.

Значимість події полягає в тому, що це може бути перший випадок за час повномасштабної війни, коли ЗСУ змогли збити ракету Х-47 "Кинджал". Станом на початок березня 2023 року російська армія випустила територією України близько 20 ракет такого типу. Збивати їх Україна не могла через високу швидкість польоту, але після постачання системи ППО Patriot ситуація могла змінитися.

Характеристика гіперзвукової ракети Х-47 "Кинджал"

За інформацією з відкритих джерел, комплекси "Кинджал" з’явилися на озброєнні російської армії взимку 2017-2018 років після випробувань. Гіперзвуковий авіаційний ракетний комплекс "Кинджал" Х-47 М несе гіперзвукові ракети. Дальність їхнього польоту від 2 до 3 тисяч км, а швидкість вони можуть розвивати до 14 688 км/год або 4080 м/с. Цілями "Кинджалів" можуть бути як стаціонарні об’єкти, так і надводні цілі (авіаносці, крейсери, есмінці та фрегати).

Ці гіперзвукові ракети розроблялися в такий спосіб, щоб їх не могла помітити система ППО. Запуск відбувається наступним чином: літак-носій (в основному МіГ-31К) розганяється до надзвукової швидкості та запускає ракету, потім вона повинна піднятися на певну висоту і теж розігнатися до гіперзвукової швидкості. Під час польоту ракета "Кинджал" здатна маневрувати по всій траєкторії польоту.

За словами фахівців, на гіперзвук ракета переходить на фінальний етап польоту. Саме в цей момент її огортає плазма, яка не пропускає електромагнітне випромінювання та хвилі радіолокаційних станцій — таким чином система ППО не бачить ракету "Кинджал". Збити ракету можна на початковому етапі траєкторії, коли її випустили з літака.

Ракети "Кинджал" та система ППО Patriot

Закордонне видання Defence Express у своїй публікації припустило, що українським воїнам вперше вдалося збити гіперзвукову ракету "Кинджал" завдяки системі ППО Patriot, яка нещодавно надійшла на озброєння Сил оборони. Однак, за словами військового експерта Олега Жданова, ймовірність 50 на 50, пише 24 канал.

За його словами, "Патріоти" оснащені розумною комп’ютерною системою, яка може розпізнавати ракету в повітрі та повідомити оператора, що пуск ракети-перехоплювача недоцільний. Це можливо в тому випадку, якщо ціль покине зону роботи ППО швидше, ніж її вдасться перехопити та збити.

Patriot здатний збивати цілі, які розвивають швидкість до 5 махів, хоча гранична його швидкість 3 махи. Він ефективний проти ракет С-300, С-400, Х-22, а випадків збиття "Кинджалів" ще не було зафіксовано.

Раніше "Телеграф" розповідав про те, що увечері 4 травня Київ атакували ворожі безпілотники. Вибухи було чути у різних районах міста, а в Печерському та Солом’янському районах є пошкодження будівель та сталися невеликі загоряння. Згодом з’ясувалося, що в небі над столицею також збили свій дрон Bayraktar TB2. Військові вже пояснили, чому це сталося.