ВСУ впервые сбили гиперзвуковую ракету "Кинжал"? Аналитики нашли доказательства, военные обиделись

В украинской армии комментировать сбитие отказались

Во время очередной попытки российской федерации атаковать Киев, Вооруженным силам Украины якобы впервые удалось перехватить российскую "гиперзвуковую" ракету Х-47 "Кинжал".

Фото обломков носового обтекателя ракеты с видимыми повреждениями, которым оккупационная армия россии атаковала украинскую столицу ночью 4 мая, обнародовали аналитики Defense Express, отметив, что обломки упали на одном из стадионов города.

На первом фото продемонстрирован носовой обтекатель, максимально похожий на те, которые используются именно для ракет такого типа. Она имеет довольно сложную форму и резкие переходы диаметра.

В то же время, альтернативный вариант Х-22 оснащен носовой частью с овальными переходами. Обтекатель таких ракет несколько "толще", в отличие от "баллистов" ОТРК "Искандер".

На кадрах, где видны обломки, можно заметить, что ракета получила поражение в виде пробития. Благодаря ему можно оценить толщину материала, выдерживающего максимально высокие температуры, что позволяет осуществлять разгон до гиперзвуковой скорости. Кроме того, оно указывает и на то, что украинским ПВО удалось перехватить ракету достаточно эффективной, уничтожив именно боевую часть снаряда еще во время полета. Именно с этим ущербом аналитики связывают мощный взрыв, который киевляне слышали ночью 4 мая.

Также отмечается, что "Кинжал" на самом деле не является гиперзвуковым типом боеприпасов. Таким его называют только россияне. Как аргумент приводится то, что, хоть эти ракеты и способны разгоняться до гиперзвуковых скоростей за счет ускорителя, поддерживать такую скорость постоянно они все же не способны. Уже во время атаки снаряд такого типа заходит на цель баллистической траектории, ведь его скорость значительно уменьшается в этот момент.

Стоит напомнить, что ранее Украина официально сообщила о том, что получила от союзников мощные системы ПВО Patriot, способные перехватывать ракеты типа "Кинжал". Вероятно, пишут аналитики, именно эти установки и сбили цель, обломки которой рухнули в Киеве.

"Если информация полученная от Defense Express найдет официальное подтверждение, то именно 4 апреля будет днем, когда очередной миф р*шистов по "аналоговнет" будет разрушен", — говорится в материале.

В то же время в украинской армии после сообщений о якобы сбитом "Кинжале" над Киевом подтверждать эту информацию отказались и саркастически ответили на опубликованные журналистами данные.

"За "актуальной, оперативной и достоверной информацией, которую использует враг в войне против Украины, обращайтесь на такие информационные ресурсы: defence-ua и КГВА", — говорится в сообщении.

Ранее "Телеграф" также сообщал, как россия нанесла массированный удар по Украине, используя "Кинжалы" и другие типы ракет.