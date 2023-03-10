Сбивать пока не можем: сколько "Кинжалов" россия уже использовала против Украины

"Кинжалы" являются недешевым "удовольствием", хотя россию это не заботит

Россияне во время последней масштабной ракетной атаки на Украину использовали свои новейшие аэробаллистические ракеты "Кинжал", однако это уже далеко не первый случай их применения против нашей страны.

Спикер Воздушных сил ВСУ полковник Юрий Игнат в эфире национального телемарафона рассказал, сколько россия уже использовала "Кинжалов" в войне против Украины.

По его информации, с начала полномасштабного вторжения россия могла использовать уже до двух десятков аэробаллистических ракет "Кинжал".

"С начала полномасштабной агрессии, безусловно, трудно было определить, что это за тип ракет. Но вот только по Виннице было три прилета "Кинжалов" за один раз…Они использовали, возможно, до двух десятков "Кинжалов" за эту войну вообще. Сейчас, по данным ГУР, у россиян чуть больше полсотни таких ракет. А если вычесть эти шесть (выпущенные во время массированной атаки 9 марта — Ред.), то уже меньше", — говорит Игнат.

По поводу того, сколько россия может производить еще таких ракет, спикер Воздушных сил отметил, что информация об этом противоречива и сомнительна, единственное, что с уверенностью можно сказать — они делаются небыстро.

Кроме того, отмечает спикер, "Кинжалы" являются недешевым "удовольствием", хотя и никто не знает их стоимости. При этом он добавил, что когда речь идет об агрессии, россию не слишком интересуют суммы, идущие на изготовление "орудий смерти".

Стоит отметить, что для сил ПВО Украины данная ракета остается пока недосягаемой. Как рассказал Юрий Игнат, сбивать "Кинжалы", "Ониксы" и "Искандеры" с их высокой скоростью очень сложно. Более подробно о том, чем известна и почему опасна ракета "Кинжал", вы можете прочитать по ссылке.

Напомним, ранее мы писали, что во время массированной атаки россиян на Львовщине ракета упала на жилые дома.

Также мы сообщали, что главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный озвучил детали массированного удара по Украине.