У шойгу уверяют, что уничтожили Patriot "Кинжалом": в сети веселятся над "доказательством" (фото)

Украинцы считают, что если в россии заявили об уничтожении чего-то, то с этой целью точно все в порядке

Во время очередной ночной российской атаки в ночь на 16 мая в небе над Украиной было сбито 18 ракет, из которых 6 гиперхвуковых ракет "Кинжал". Однако в Минобороны россии заявили, что одна из их ракет "Кинжал" уничтожила систему ПВО Patriot.

В сети уже высмеяли это заявление и предположили, что ракета попала в автобус с аналогичным названием. К слову, в минобороны россии опровергли и тот факт, что украинцы сумели сбить их шесть "Кинжалов".

Как сообщают росСМИ, в Украине также поражены "высокоточным оружием места дислокации ВСУ, хранения боеприпасов и западного вооружения". В свою очередь, российская ПВО якобы сбила шесть ракет Storm Shadow, которые несколько дней назад только прибыли в Украину.

Под подстом предателя игоря гиркина в Twitter информацией об уничтожении ЗРК "Патриот"комментаторы от души посмеялись.

Ну если сам конашенков сообщил, что "поражен" — значит точно с Петриотом все окей.

Радар, пусковые, командный пункт — все в разных местах, но кинжал это многократная ракета.

Патриот поразил Кинжал. Смысл уточняется.

Высокоточный ударный гиперзвуковой комплекс "Кинжал"поражен работой ЗРК Patriot.

Конечно, "поражен" все видели, как ракеты ПВО взрывались в воздухе. Такой фейерверк был. Но есть нюанс.

Также в сети предположили, что российские "Кинжалы" и правда могли уничтожить Patriot. Только не ЗРК, а автобус, который предназначен для перевозки пассажиров. А некоторые российские каналы даже заявили, что в Украине появился "Железный купол" — видите ли кадры сбития ракет очень похожи на его работу.

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, куда летел сбитый над Киевом "Кинжал". По словам американских чиновников, оккупанты и правда пытались уничтожить ЗРК "Патриот", но впервые узнали, что их гиперзвуковую ракеты можно перехватить и сбить.