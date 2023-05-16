Укр

Patriot получил повреждения? В США прокомментировали последствия российской ночной атаки на Киев

Автор
Геннадий Лубенец Геннадий Лубенец
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ЗРК Patriot
ЗРК Patriot

Сосотояние комплекса пока неизвестно

Во время ночного массивного удара по Киеву россияне могли повредить зенитно-ракетный комплекс Patriot, из которого были сбиты шесть распиаренных россиянами ракет "Кинжал".

Как сообщает CNN со ссылкой на неназванного американского чиновника, в США оценивают ущерб, который получил комплекс. При этом, он подчеркнул, что комплекс уничтожен не был.

По его словам, в настоящее время непонятно, необходимо ли сворачивать систему, или же украинцы смогут отремонтировать ее на месте.

В настоящее время в Украине находится две системы Patriot, одну из которых передали США, а другую — совместно Германия и Нидерланды. О какой из них говорил американский чиновник не уточнялось

Стоит отметить, что накануне россияне заявили, что использовали ракеты "Кинжал", чтобы уничтожить этот комплекс ПВО. В Украине комментировать информацию оккупантов отказались.

Впрочем, заместитель министра обороны Анна Маляр в своем telegram-канале отметила, что заявления россиян о Patriot "имеют целью скрыть тот факт, что на самом деле россия боится украинского контрнаступления".

Как сообщалось ранее, в результате удара по Киеву ни одна из ракет не достигла своих целей, однако обломки все же повредили нежилое здание и привели к ранению по меньшей мере трех человек.

Теги:
#США #Киев #ЗРК Patriot