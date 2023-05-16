Patriot отримав ушкодження? У США прокоментували наслідки російської нічної атаки на Київ

Стан комплексу поки невідомий

Під час нічного масивного удару по Києву росіяни могли пошкодити зенітно-ракетний комплекс Patriot, з якого було збито шість ракет "Кинджал", які розпіарили росіяни.

Як повідомляє CNN з посиланням на неназваного американського чиновника, у США оцінюють збитки, які отримав комплекс. При цьому він наголосив, що комплекс знищений не був.

За його словами, наразі незрозуміло, чи необхідно згортати систему, чи українці зможуть відремонтувати її на місці.

Нині в Україні перебувають дві системи Patriot, одну з яких передали США, а іншу спільно Німеччина та Нідерланди. Про яку з них говорив американський чиновник не уточнялося.

Варто зазначити, що напередодні росіяни заявили, що використали ракети "Кинджал", щоб знищити цей комплекс ППО. В Україні коментувати інформацію окупантів відмовилися.

Втім, заступник міністра оборони Ганна Маляр у своєму telegram-каналі зазначила, що заяви росіян про Patriot "мають на меті приховати той факт, що насправді росія побоюється українського контрнаступу".

Як повідомлялося раніше, в результаті удару по Києву жодна з ракет не досягла своїх цілей, проте уламки все ж таки пошкодили нежитлову будівлю і призвели до поранення щонайменше трьох людей.