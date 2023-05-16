Герой дня. Что умеет легендарная установка Patriot

Западный ЗРК стал гейм-ченжером

Киев уже второй раз успешно отбивается от атак гиперзвуковыми баллистическими ракетами "Кинжал", которые называли "невидимыми для всех ПВО мира". После первого сбивания российской чудо-ракеты в ночь на 4 мая выяснилось, что ранее казавшееся невозможным удалось сделать зенитному ракетному комплексу Patriot.

Что именно уничтожило уже шесть летевших на Киев 16 мая "Кинжалов" пока не называют. Но существуют предположения, что это могли быть те же легендарные Patriot.

"Телеграф" рассказывает, что известно об ЗРК, уничтоживших миф о "неуловимом оружии россии":

Patriot в Украине

Системы противоракетной обороны Patriot от западных союзников прибыли в Украину в апреле 2023 года. Еще в декабре это было лишь пунктом в вишлисте несбыточных грез Киева, который всячески проталкивала Польша. Одну из систем подарили Соединенные Штаты, а другую совместно подарили Германия и Нидерланды.

В апреле министр обороны Резников анонсировал, что небо над Украиной станет безопаснее

Через неделю Командование Воздушных Сил Украины показало видео с Patriot PAC3 на боевом дежурстве, прибывшем с ракетами для уничтожения баллистических ракет и самолетов. Аналитики Defence Express смогли идентифицировать на нем батарею от Германии, которую узнали по шасси MAN и характерному типичному камуфляжу. Командный пункт внутри ракетного комплекса напоминал чуть ли не космический корабль: современные мониторы, полная цифровизация, программное обеспечение. Это небо и земля, если сравнивать с электронно-лучевой трубкой в советских зенитках.

На видео Patriot демонстрируется с зенитными ракетами для борьбы с воздушными целями. Это позволяет ему поражать высотные аэродинамические объекты на дальностях в 150 км. Возможности противоракет MSE позволяют бороться с баллистическими целями на дальности до 60 км.

Целый "fire unit" с радаром. Из чего состоит Patriot

Первоначально он был создан как система противовоздушной обороны (ПВО) в 60-х, однако со временем перерос до поражения баллистических и крылатых ракет, самолетов. Систему используют для "точечной обороны": защиты городов или важной инфраструктуры, высокоценных активов.

MIM-104 Patriot представляет собой целый зенитно-ракетный комплекс или еще "fire unit", состоящий из радара, нескольких пусковых (обычно их 8), командного пункта, машины управления, заряжающих и транспортных машин, а также машины связи.

Его основой является радар AN/MPQ-53 или еще ("Радар слежения с фазированной решеткой для перехвата цели"). Слово "Patriot" является аббревиатурой от первых букв из этого названия. В ЗРК используют передовые ракеты-перехватчики из воздуха.

Пусковую установку тянет грузовик, ракету обнаруживает радар, а командуют этим из отдельной машины.

Будучи американской разработкой, комплекс активно используется армией США. В Америке MIM-104 Patriot является основой противовоздушной и противоракетной системы государства. Также "Патриоты" на вооружении имеют армии членов НАТО, Саудовской Аравии, Кувейта, Японии, Израиля и Южной Кореи.

Один fire unit составляет одну батарею, которая является его организационной структурой, в которую, кроме самого ЗРК, входят расчеты ПЗРК или Avenger и подразделения поддержки эксплуатации и обслуживания. Штатная численность батареи Patriot – 90-100 человек. Среди ее слабых мест — сложность в эксплуатации, ведь для ее работы следует следить за численным штатом, даже за ремонтной ротой.

Дальность поражения колеблется от 40 до 160 км в зависимости от типа ракеты. Цена на такой комплекс кусается – единица такого оружия стоит около миллиарда долларов, одна ракета к нему – 4 млн (это втрое больше, чем стоимость ракеты в NASAMS).

Уничтожение баллистических ракет: как это работает

Баллистическая ракета поднимается и оттуда почти вертикально, на огромной скорости атакует цель. Для борьбы с баллистической ракетой ее необходимо полностью уничтожить в воздухе, поясняет Defence Express. Поэтому в США был разработан Patriot PAC3, где используется технология кинетического перехвата Hit-to-Kill (одна ракета – одна цель), такая же используется и в европейском SAMP/T. Американский производитель утверждает, что Patriot может перехватывать баллистические ракеты на высотах до 20 км.

Когда необходимо отследить и уничтожить воздушную цель, операторы Patriot занимаются наведением снаряда с помощью метода "слежения через ракету". Действует это следующим образом: находящаяся в воздухе ракета принимает отраженный от цели сигнал наземной РЛС и ретранслирует его по одностороннему каналу связи на командный пост. Благодаря этому есть возможность обрабатывать данные не только от подвижного снаряда, но и наземной техники, благодаря чему наводка происходит гораздо эффективнее.

Избиение баллистики над Киевом стало революцией

Эксперт Defense Express Иван Киричевский утверждает в своем Facebook, что если бы те шесть "Кинжалов" долетели до столицы, это мог стать самый черный день для нашей страны. Ибо Х-47М2 "Кинжал" опасен боеголовкой на 150 кг особо мощной взрывчатки и высокой кинетической энергией при попадании. До этого считалось, что сбивать такие ракеты сможет только американский противоракетный комплекс THAAD.

"Похоже, что сегодня наши зенитчики создали настоящую революцию в мире ракетного вооружения. Судя по всему, даже для самих американцев сюрприз состоит в том, что "всего только" Patriot может сбить российский "аналоговнетный" "Кинжал", — пишет Киричевский.

Когда журналисты CNN писали, что 4 мая 2023 года рашисты вроде бы пытались попасть "Кинжалом" в Patriot, то воспроизводили в частности восторг военных США тем, как наши зенитчики в очень сжатый промежуток смогли отстрелять несколько зенитных ракет, чтобы попасть в российскую. Ибо в 1991 году во время операции "Буря в пустыне" американские зенитчики сбивали одну баллистическую ракету врага тремя ракетами PAC-2.

"Другими словами, США в 2023 году ценят достижения украинской ПВО на Patriot на порядки лучше, чем достижения своих в 1991 году", — пишет аналитик.

После столь масштабных неудач россиян по гиперзвуку, похоже, свои программы по такому же оружию придется пересматривать Франции, Китая и даже США.

Также "Телеграф" публиковал эксклюзивные фото падения обломков ракеты в Киевском зоопарке. Минувшей ночью обломки находили в пяти районах столицы — Соломенском, Шевченковском, Святошинском, Оболонском и Дарницком.