Доказано то, что было лишь теорией: в США отреагировали на сбитие "несбиваемой" ракеты россиян

Ракету очень сильно рекламировал сам российский диктатор

В США не сомневаются в правдивости заявлений украинского военного командования о том, что комплекс ПВО Patriot смог перехватить российскую "гиперзвуковую" ракету Х-47 "Кинжал", хотя до этого времени такие его возможности были лишь теорией.

Как сообщает CNN со ссылкой на неназванного представителя Пентагона, в оборонном ведомстве США это рассматривается, как серьезное событие.

В частности это важно потому, что российский диктатор владимир путин заверял, что ракеты этого типа могут преодолеть любую систему ПВО. Кроме того, до этой недели все расчеты россии строились на том, что любая цель, против которой применяются "Кинжалы" будет поражена со 100% вероятностью.

Теперь же эти расчеты были поставлены под сомнением. Отдельно отмечается, что перехват был совершен украинским экипажем, в котором не было американских советников, что является "крупным возвращением инвестиций".

Стоит отметить, что спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат отметил, что Patriot никогда не работал против целей вроде Х-47, потому именно украинцы стали первыми в мире, кто смог сделать подобное.

По этому поводу также высказался глава Минобороны Алексей Резников.

"Российская пропаганда пытается навязать мнение, что российское оружие — лучшее в мире и единственное в своем роде ("аналогов нет"). Это большая ошибка", — отметил он.

При этом министр подчеркнул, что у Украины не было возможностей сбивать подобные цели, но благодаря помощи союзников "невозможное стает возможным".

Как сообщалось ранее, во время ночной атаки по Украине 4 мая в небе над Киевской областью была сбита ракета Х-47. Хоть поначалу это оставалось лишь слухом, однако утром 6 мая эта информация была официально подтверждена.