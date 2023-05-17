Укр

Западные СМИ уточнили насчет "повреждения" Patriot в Киеве - у Зеленского дали совет

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Анастасия Мокрик Анастасия Мокрик
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Михаил Подоляк высказался насчет якобы повреждения Patriot
Михаил Подоляк высказался насчет якобы повреждения Patriot. Фото Коллаж "Телеграфа"

Информация от западных СМИ и украинских официальных лиц значительно отличается

Обсуждения якобы поврежденной системе ПВО Patriot набирают обороты. Появились некоторые подробности о том, какие разговоры сейчас идут между США и Украиной об этой ситуации.

Об этом пишет Reuters, ссылаясь на информацию, полученную от двух неназванных американских чиновников.

Так, по словам одного из собеседников, Вашингтон и Киев уже обсуждают способ ремонта системы ЗРК Patriot. Сейчас, как отмечается, нет признаков того, что систему необходимо будет вывозить из Украины.

"В ближайшие дни у Соединенных Штатов Америки будет лучшее представление о состоянии Patriot, и информация может со временем измениться", — сказал один из чиновников.

В то же время советник главы Офиса президента Михаил Подоляк в эфире "Сніданок з 1+1" в среду, 17 мая, заявил, что ни одна из американских систем Patriot не была уничтожена, а вся информация об этом — фейки.

По его мнению, ложная информация о якобы повреждении системы Patriot выгодны для россии, поскольку таким образом страна-агрессор пытается показать свое могущество над Украиной.

"Это слухи, которые на руку рф. Для них это принципиально, потому что они использовали сразу 6 ракет "Кинжал", они использовали дополнительно баллистические ракеты С-400 и это все шло по Киеву. Они считали, что это разрушительная сила, что это полностью изменит способ атаки на столиц. Они просчитались и выглядят крайне ничтожно. Они так выглядят по всем пунктам, потому что все что они говорили до войны о своем оружии — большой фейк, и Украина доказывает, что вообще не нужно бояться россию", — сказал политик.

Также Михаил Подоляк еще раз подчеркнул, что в ночь, когда россия совершила атаку по столице Украины, были уничтожены лишь вражеские ракеты, а с нашей стороны ничего затронуто противников не было.

"Уничтожены все ракеты, а относительно того, уничтожено ли что-то у нас — нет, у нас не уничтожено. Все контролируемо сегодня в Киеве и все, что говорит россия, делите на 100", — подытожил он.

Отметим, что в ночь на 16 мая российские оккупанты атаковали Киев дронами и ракетами. В нескольких районах города были повреждения в результате падения обломков, а также начались пожары. Позже главнокомандующий Вооруженными Силами Украины Валерий Залужный рассказал, что захватчики нанесли удары 18 ракетами разных типов базирования. Все 18 ракет были успешно уничтожены, в том числе и 6 аэробалистических ракет Х-47М2 "Кинжал". Затем в Минобороны россии заявили, что якобы одна из ракет "Кинжал" уничтожила систему ПВО Patriot. Однако в Украине эту информацию назвали фейком.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что спикер Воздушных сил Юрий Игнат опроверг фейк россии о якобы уничтожении ЗРК Patriot.

Теги:
#Украина #Россия #ЗРК Patriot #Фейки #Михаил Подоляк