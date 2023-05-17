Західні ЗМІ уточнили про "пошкодження" Patriot у Києві — у Зеленського дали пораду

Інформація від західних ЗМІ та українських офіційних осіб значно відрізняється

Обговорення нібито пошкодженої системи ППО Patriot набирають обертів. З’явилися деякі подробиці про те, які розмови зараз йдуть між США та Україною щодо цієї ситуації.

Про це пише Reuters, посилаючись на інформацію, одержану від двох неназваних американських чиновників.

Так, за словами одного із співрозмовників, Вашингтон та Київ вже обговорюють спосіб ремонту системи ЗРК Patriot. Наразі, як зазначається, немає ознак того, що систему необхідно буде вивозити з України.

"Найближчими днями у Сполучених Штатів Америки буде краще уявлення про стан Patriot, і інформація може згодом змінитись", — сказав один із чиновників.

Водночас радник глави Офісу президента Михайло Подоляк в ефірі "Сніданок з 1+1" у середу, 17 травня, заявив, що жодна з американських систем Patriot не була знищена, а вся інформація про це — фейки.

На його думку, хибна інформація про нібито пошкодження системи Patriot вигідна для росії, оскільки таким чином країна-агресор намагається показати свою могутність над Україною.

"Це чутки, які на руку рф. Для них це принципово, тому що вони використали одразу 6 ракет "Кинджал", вони використали додатково до цього балістичні ракети С-400 і це все йшло по Києву. Вони вважали, що це руйнівна сила, що це повністю змінить спосіб атаки на столиць. Вони прорахувались і виглядають вкрай нікчемно. Вони так виглядають по всіх пунктах, бо все що вони говорили до війни про свою зброю — великий фейк, і Україна доводить, що взагалі не треба боятися росію", — сказав політик.

Також Михайло Подоляк ще раз наголосив, що в ніч, коли росія здійснила атаку по столиці України, було знищено лише ворожі ракети, а з нашого боку нічого не було порушено противників.

"Знищено всі ракети, а щодо того, чи знищено щось у нас — ні, у нас не знищено. Все контрольоване сьогодні у Києві та все, що каже росія, діліть на 100", — підсумував він.

Зазначимо, що в ніч на 16 травня російські окупанти атакували Київ дронами та ракетами. У кількох районах міста були пошкоджені внаслідок падіння уламків, а також почалися пожежі. Пізніше головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний розповів, що загарбники завдали ударів 18 ракетами різних типів базування. Всі 18 ракет були успішно знищені, у тому числі 6 аеробалістичних ракет Х-47М2 "Кинджал". Потім у Міноборони росії заявили, що нібито одна з ракет "Кинджал" знищила систему ППО Patriot. Однак, в Україні цю інформацію назвали фейком.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що спікер Повітряних сил Юрій Ігнат спростував фейк росії про нібито знищення ЗРК Patriot.