У шойгу запевняють, що знищили Patriot "Кинджалом": у мережі веселяться над "доказом" (фото)

Українці вважають, що якщо в росії заявили про знищення чогось, то з цією ціллю точно все гаразд

Під час чергової нічної російської атаки в ніч проти 16 травня в небі над Україною було збито 18 ракет, з яких 6 гіперхвукових ракет "Кинджал". Однак у Міноборони росії заявили, що одна з їхніх ракет "Кинджал" знищила систему ППО Patriot.

У мережі вже висміяли цю заяву та припустили, що ракета влучила до автобуса з аналогічною назвою. До речі, у міноборони росії спростували і той факт, що українці зуміли збити їх шість "Кинджалів".

Як повідомляють росЗМІ, в Україні також вражені "високоточною зброєю місця дислокації ЗСУ, зберігання боєприпасів та західного озброєння". У свою чергу російська ППО нібито збила шість ракет Storm Shadow, які кілька днів тому лише прибули до України.

Під постом зрадника ігоря гіркіна у Twitter інформацією про знищення ЗРК "Патріот" коментатори від душі посміялися.

Ну, якщо сам конашенков повідомив, що "вражений" — значить точно з Петріотом все окей.

Радар, пускові, командний пункт — усе у різних місцях, але кинджал це багаторазова ракета.

Патріот вразив Кинджал. Сенс уточнюється.

Високоточний ударний гіперзвуковий комплекс "Кинджал" уражений роботою ЗРК Patriot.

Звичайно, "вражений" усі бачили, як ракети ППО вибухали у повітрі. Такий феєрверк був. Але є нюанс.

Також у мережі припустили, що російські "Кинджали" і справді могли знищити Patriot. Тільки не ЗРК, а автобус, призначений для перевезення пасажирів. А деякі російські канали навіть заявили, що в Україні з’явився "Залізний купол" — бачте кадри збиття ракет дуже схожі на його роботу.

Раніше "Телеграф" розповідав про те, куди летів збитий над Києвом "Кинджал". За словами американських чиновників, окупанти і справді намагалися знищити ЗРК "Патріот", але вперше дізналися, що їхню гіперзвукову ракету можна перехопити і збити.