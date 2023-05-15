Только без паники: в Тернополе сделали заявление о "радиации" после удара россиян

Россияне разгоняют информацию о радиации в Тернополе

В администрации Тернополя прокомментировали слухи, которые появились в сети после российского удара по городу. Там заверили, что их распространяют прихлебатели оккупантов и с реальным положением дел они не имеют ничего общего.

Об этом сообщил Глава тернопольской ОВА Владимир Труш.

Так, после ракетного удара по Тернополю россияне начали разгонять информацию том, что попали по "складам, на которых хранились снаряды с обедненным ураном", и якобы из-за этого в городе "ухудшился радиационный фон". Впрочем горожанам не о чем беспокоится, потому что, как заверили в ОВА — все это выдумки и никакие снаряды ни с ураном ни без урана там не взрывались.

"Это фейк, который запускают люди, работающие на москалей, чтобы посеять панику. Могу официально сказать: никакие боеприпасы, обедненные или нет, там не взрывались. Не помогайте россиянам, не разгоняйте это", — подчеркнул Труш.

Чиновник говорит, что экологическая обстановка в городе стабильная, а также заявляет, что все ракеты россиян прилетели в гражданские и коммерческие объекты, а также дачные участки.

Стоит отметить, что аналогичная ситуация разворачивается и в Хмельницком. Там, после ракетного удара россии начали разгонять такие же фейки о радиации.

Впрочем и без заявления главы ОВА фейк был настолько очевидным, что украинцы начали троллить хилые потуги россиян.

Поддержали троллинг известной волонтерки и в комментариях.

Почему информация о радиации в Тернополе — это абсурд?

Все дело в том, что даже если бы попадание по снарядам с ураном не было враньем, то с радиационным фоном в городе все равно не произошло бы ничего значительного. Так, например, по данным ООН, радиологическая угроза для населения и окружающей среды, создаваемая в результате локального загрязнения территории мелкими частицами обедненного урана вследствие применения соответствующих боеприпасов, не является значительной.

Ранее "Телеграф" посвятил этому, и не только, вопросу о снарядах с обедненным ураном целую статью. О том в чем их мощь и безопасны ли они для здоровья людей вы можете прочитать, перейдя по ссылке.

Напомним, ранее мы писали о ТОП-5 мифов российской пропаганды об обедненном уране.