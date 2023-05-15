Тільки без паніки: у Тернополі зробили заяву про "радіацію" після удару росіян

Росіяни розганяють інформацію про радіацію у Тернополі

В адміністрації Тернополя прокоментували чутки, які з’явилися в мережі після російського удару по місту. Там запевнили, що їх поширюють прихильники окупантів і з реальним станом справ вони не мають нічого спільного.

Про це повідомив голова тернопільської ОВА Володимир Труш.

Так, після ракетного удару по Тернополю росіяни почали розганяти інформацію про те, що улчили по "складах, на яких зберігалися снаряди з збідненим ураном", і нібито через це в місті "погіршився радіаційний фон". Втім, городянам нема про що турбуватися, бо, як запевнили в ОВА — все це вигадки і ніякі снаряди ні з ураном ні без урану там не вибухали.

"Це фейк, який запускають люди, які працюють на москалів, щоб посіяти паніку. Можу офіційно сказати: жодні боєприпаси, збіднені чи ні, там не вибухали. Не допомагайте росіянам, не розганяйте це", — наголосив Труш.

Чиновник каже, що екологічна обстановка у місті стабільна, а також заявляє, що всі ракети росіян прилетіли по цивільних та комерційних об’єктах, а також дачних ділянках.

Варто зазначити, що аналогічна ситуація розгортається і у Хмельницькому. Там після ракетного удару росії почали розганяти такі ж фейки про радіацію.

Втім, і без заяви голови ОВА фейк був настільки очевидним, що українці почали тролити кволі потуги росіян.

Підтримали тролінг відомої волонтерки і у коментарях.

Чому інформація про радіацію у Тернополі – це абсурд?

Вся справа в тому, що навіть якби влучання по снарядах з ураном не було брехнею, то з радіаційним фоном у місті все одно не сталося б нічого значного. Так, наприклад, за даними ООН, радіологічна загроза для населення та навколишнього середовища, створювана внаслідок локального забруднення території дрібними частинками збідненого урану внаслідок застосування відповідних боєприпасів, не є значною.

Раніше "Телеграф" присвятив цьому, і не тільки, питанню про снаряди зі збідненим ураном цілу статтю. Про те в чому їхня міць і чи безпечні вони для здоров’я людей ви можете прочитати, перейшовши за посиланням.

Нагадаємо, раніше ми писали про ТОП-5 міфів російської пропаганди про збіднений уран.