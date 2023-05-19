Радиоактивное облако идет на Европу: у путина сделали невероятное заявление

В россии разразились очередным бредом — там придумали "страшилку", что радиоактивное облако, якобы возникшее после "уничтожения боеприпасов с обедненным ураном", поставленных Украине, якобы надвигается на западную Европу.

Об этом заявил секретарь Совета безопасности рф николай патрушев, пишут росСМИ.

Он утверждает, что в связи с этим якобы в Польше зафиксирован рост радиации, а "радиоактивное облако" коварно движется в сторону Западной Европы и не забывает при этом "попинать" США.

"американцы уже не раз в истории так "помогали" странам. "Украине тоже "помогли", надавили на своих сателлитов и поставили боеприпасы с обедненным ураном. Их уничтожение привело к тому, что радиоактивное облако направилось в сторону Западной Европы. И в Польше уже зафиксирован рост радиации", — сделал он заявление, достойное пациента психбольницы.

Однако этого патрушеву показалось мало и он решил сделать "контрольный выстрел", заявив, что "США разрабатывают и уже используют химическое и биологическое оружие, в том числе на территории Украины".

Напомним, патрушев регулярно выдает все новые порции отборного бреда — ранее он заявлял, что американцы боятся извержения Йеллоустоунского вулкана и хотят спрятаться от него в Сибири и для этого им нужно её захватить.