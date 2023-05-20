"Новая почта" перевозила Bradley и Leopard: в сети высмеяли новый бред россиян

Украинцы высмеивают очередную выдумку россиян, которые "взяли на себя ответственность" за сбой в работе НП

Россияне заявили, что масштабный полторадневный сбой в работе "Новой почты", якобы дело рук их хакеров. И чтобы абсурд был полным, добавили, что причина их "неприязни" к НП в том, что с ее помощью, оказывается, осуществлялась доставка британских БМП Bradley и немецких танков Leopard. Украинцы не пропустили такой лютый бред и отреагировали волной мемов и ироничных комментариев.

Об этом сообщили росСМИ.

Отметим, хотя россияне заявили, что якобы были уничтожены сотни серверов, которые обеспечивали работоспособность почты, в том числе и базы данных, все проблемы с работой "Новой почты" были устранены уже утром 19 мая. Так что "трудились" пропагандисты исключительно для своих собственных граждан.

Один из мемов в Facebook опубликовал член президиума Совета Федерации работодателей Украины Александр Соколовский — машина "Новой почты" везет тяжелое вооружение.

В комментариях украинцы "докинули" еще мемов и смешных замечаний. Например, почему нет надлежащей упаковки — пузырчатой пленки, обрешетки, как это обычно требуют на "Новой почте".

Бывший нардеп Украины Борислав Береза тоже опубликовал реакцию украинцев на очередной российский бред, что через НП завозят Bradley и Leopard.

Напомним, на днях россияне заявили, что якобы во время атаки на Киев одна из их ракет "Кинжал" уничтожила систему ПВО Patriot. Однако их фейк опроверг спикер Воздушных сил Юрий Игнат.