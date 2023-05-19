Полтора дня сбоев позади: "Новая почта" восстановила работу приложения

Все функции и возможности приложения "Новой почты" вернулись

После масштабного сбоя, который затянулся на полтора дня, "Новая почта" сообщила о восстановлении работы мобильного приложения и сервиса авторизации. Возможности создавать накладные, проводить онлайн-оплаты, отслеживать свои посылки, получать и отправлять их через по почтамат полностью возвращены 19 мая.

Об этом сообщила пресс-служба НП.

Отмечается, что также уже доступны все сервисы на отделениях. Среди них: оплата картой и наличными деньгами, выдача денежных переводов, оформление посылки в кредит и т.д. Также оплачивать с посылки курьеру можно снова всеми способами оплаты.

Напомним, с вечера 17 мая в работе приложения "Новой почты" наблюдался сбой — возможность отслеживания отправлений не работала, а зарегистрированных пользователей "выбросило" из системы. Как пояснили в пресс-службе "Новой почты", проблемы связаны с масштабным техническим сбоем, повлиявшим на работу отдельных сервисов.

Как рассказывал "Телеграф", ранее масштабный сбой в работе НП произошел в феврале 2023 года. Тогда тоже наблюдались проблемы с работой приложения.

Также мы писали, что с конца прошлого года "Новая почта" ощутимо изменила тарифы – большинство услуг стали стоить дороже.