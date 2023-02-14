У "Новой пошты" масштабный сбой: что известно на данный момент

Клиенты жалуются, что не могут ни отправить, ни получить посылки

Во вторник, 14 февраля, наблюдается масштабный сбой в работе системы почтового и логистического оператора "Нова пошта", из-за чего по всей Украине сейчас невозможно воспользоваться услугами компании.

"Система не работает, масштабный сбой по всей Украине. Что произошло и надолго ли это, мы не знаем", — сообщили сотрудники "Новой почты".

Из-за сбоя в настоящее время в Украине невозможно ни получить, ни отправить посылки с помощью "Новой пошты".

В настоящее время пользователи соцсети Instagram активно пишут в комментариях в аккаунте компании по поводу сбоя и невозможности получить посылки, на что оперативно реагирует пресс-служба:

Информации о причинах сбоя и том, когда он будет устранен, пока что нет.