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У "Нової пошти" масштабний збій: що відомо на даний момент

Автор
Дмитро Іщенко Дмитро Іщенко
Дата публікації
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Автор
"Нова пошта" Новина оновлена 14 лютого 2023, 18:17
"Нова пошта". Фото mc.today

Клієнти скаржаться, що не можуть відправити або отримати посилки.

У вівторок, 14 лютого, спостерігається масштабний збій у роботі системи поштового та логістичного оператора "Нова пошта", через що по всій Україні зараз неможливо скористатися послугами компанії.

"Система не працює, масштабний збій по всій Україні. Що сталося і чи це надовго, ми не знаємо", — повідомили співробітники "Нової пошти".

Через збій нині в Україні неможливо ні отримати, ні надіслати посилки за допомогою "Нової пошти".

Наразі користувачі соцмережі Instagram активно пишуть у коментарях в акаунті компанії з приводу збою та неможливості отримати посилки, на що оперативно реагує пресслужба:

Інформації про причини збою і те, коли його буде усунено, поки що немає.

Теги:
#Збій #Посилки #Нова Пошта