Кража пенсии, проблемы с лампочками и плагиат. Как "Укрпошта" попадает в скандалы

На днях почта довольно странно отреагировала на обвинения в воровстве

На днях "Укрпошта" попала в скандал с воровством пенсии украинки за 9 месяцев. Сотрудница предприятия украла пенсию украинки за 9 месяцев, а гендиректор Игорь Смилянский предложил вернуть деньги, если суд выиграет "Укрпошту".

Этот случай — не единственный, когда компания попала в беду. В последнее время на фоне побед есть и скандалы. "Телеграф" вспоминает самые громкие из них:

Скандал с бесплатными лампочками

В конце января в Украине стартовал громкий проект при поддержке Евросоюза. Его суть заключалась в бесплатном обмене на "Укрпоште" старых лампочек накаливания на энергосберегающие LED-аналоги. Выгода должна была быть в экономии потребления электроэнергии до 10%, чтобы уменьшить нагрузку на энергосистему в условиях ракетных обстрелов России.

Но, как обратил внимание "БизнесТелеграф", "слойные лампочки" ударили по украинским производителям. На совместном проекте Еврокомиссии и правительства заработали нидерландская Signify и немецкая Ledvance.

Гендиректор ЧАО "Львовский электроламповый завод "Искра" Мирон Костив рассказывал, что компания высылала предложения на Минэкономики, но их не утвердили, из-за чего компания могла обанкротиться.

Также выяснилось, что большинство старых ламп, собранных на "Укрпоште", не перерабатываются, а просто отправятся на мусорные полигоны.

Кроме этого, получавшие лампочки жаловались на их качество. В Тернополе на почте начали выдавать не LED-лампы обещанной фирмы Philips, а хуже уровня энергосбережения. Это вызвало негодование горожан. А сам процесс обмена выдержали не все отделения почтового оператора, потому что там образовался хаос и очереди.

Странные фамилии в Наблюдательном совете

Месяц назад в Наблюдательный совет "Укрпошты" назначили дочь министра времен Януковича Кристину Прасолову и подозреваемую в хищениях экс-замминистра юстиции Наталию Бернацкую. Тогда многие обратили внимание на то, что почти половина состава Наблюдательного совета вызывает вопросы, ведь они мало известны благодаря своим профессиональным качествам, а больше родственным.

Прасолова, начав работу в ПАО "Национальный депозитарий Украины" в возрасте 22 лет, только через 2 года успела стать первым заместителем его председателя. Правда, с тех пор особых заслуг на почве руководства компаниями она не получила, хотя и успела побывать в кресле заместителя министра экономики (уволена в 2021 году).

А Наталья Бернацкая в 2020 году получила подозрение от НАБУ по так называемому делу "Золотого мандарина".

Уже 25 апреля их фамилии исчезли из перечня в правительственном распоряжении.

Обвинения в плагиате марок

В апреле прошлого года, когда украинцы охотились за редкой маркой "русский военный корабль, иди на*", вокруг дизайна возник скандал с плагиатом.

Известный "фотошопер" и пародист Богдан Процишин обвинил "Укрпошту" в плагиате рисунка, использованного для марки серии "русский военный корабль". Процишин прикрепил скрин своего раннего поста и поста Смилянского с анонсом выпуска марки, на котором наглядно показал, что его рисунок с воином на фоне моря, судя по дате, был использован без разрешения.

В конце лета художница Татьяна Крикун (Mama Voodoo) заявила, что на одной из марок "Укрпошты" под чужим именем использован ее образ пса Патрона, писающего на российскую ракету. Рисунок художница создала в начале апреля, со временем он стал вирусным. Но почтовый оператор вины не признал. Там придерживаются позиции, что автором марки является Александр Никитюк:

Художница Татьяна Крикун в соцсетях рассказывала о переписке с "Укрпоштой"

Впоследствии художница опубликовала новый пост, где видно, что уже использовали ее эскиз.

Миллионы на рекламу

Среди лета прошлого года "Укрпоште" досталось на орехи еще и за расходы на рекламу, которые украинцам показались слишком высокими для военного времени. Так, согласно порталу госзакупок, была указана точная сумма: 21620976 гривен 81 копейка.

В соцсетях пользователи возмутились столь высокой цифрой, сравнивая расходы "Укрпошты" в условиях войны с растратами украинского "Нафтогаза", мол, пока успешные менеджеры занимаются "распилом бюджета", украинцы собирают по 100 гривен, чтобы помочь Вооруженным силам.

Зарплата Смелянского

Генеральный директор "Укрпошты" Игорь Смилянский раздражал украинцев своей высокой зарплатой. Так, в 2020-м стало известно, что топ-менеджер предприятия входил в тройку чиновников с самой высокой зарплатой в Украине.

В конце 2019 года он получил 42,6 тыс. долларов (1,024 млн. гривен). И это через месяц. Позже он, однако, сказал, что половину заработка съедают налоги и кредиты.

Как сообщал Телеграф, перекупщики активно наживались на украинских марках с кораблем. Марки продавали в сети с огромными наценками, как на территорию Украины, так и за границу по цене от 1 до 10 тысяч гривен.