Скандал с "договорным" матчем в УПЛ: до игры арбитру позвонили и назвали счет

В украинском футболе ближе к окончанию сезона всплывают все новые и новые скандалы

Перед матчем чемпионата Украины по футболу сезона 2022/23 "Днепр-1" – "Металлист" (5:0), который привлек внимание Комитета этики и честной игры, главному арбитру встречи Ярослав Козыку позвонили и назвали счет, с каким должен закончится поединок.

Рефери сообщил о звонке Украинскую ассоциацию футбола (УАФ), а та передала информацию в Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА). Об этом сообщил журналист "1+1 Media" Игорь Цыганык на YouTube-канале Football Hub. Журналист отметил, что некоторые букмекерские конторы перестали принимать ставки на эту игру, сейчас идет расследование.

"Расскажу то, что я знаю. То, что я нигде не прочитал, но что мне удалось узнать. Перед игрой неопределенная личность позвонила арбитру матча, что конкретно в этом матче "Днепр-1" выиграет с определенным счетом. Арбитр этого матча по всем рекомендациям УЕФА и УАФ поставил в известность свое непосредственное руководство. Руководство сказало, что такой сигнал есть – передали в УЕФА.

УЕФА через всех своих людей, которые помогают им, передали это, не знаю, букмекерам, радарам. И, как следствие, некоторые букмекерские компании просто сняли ставки на эту игру. Звонок был зафиксирован в приложении к рапорту этого матча. Сейчас идет расследование. Кто звонил? Вот этот вопрос.

Насколько я понимаю, он назвал несостоявшийся результат. И на основе этого была принята такая вот скандальная история. У меня не было возможности прочитать рапорт – возможно, там вписано имя и фамилия человека, который звонил", – сказал Цыганык.

Цыганык рассказал об аномальных ставках на матч "Днепр-1" - "Металлист"

Видеообзор матча "Днепр-1" – "Металлист"

Напомним, по итогам 25-и туров УПЛ "Днепр-1" вплотную приблизился к лидирующему "Шахтеру".

Ранее сообщалось о скандале с неназначенным пенальти в ворота "Шахтера".