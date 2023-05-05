Команда УПЛ выбросила из состава двух футболистов под давлением ультрас: что произошло

Футболисты не замечали войны на Донбассе, которая началась в 2014 году

Украинские футболисты Андрей Кравчук и Иван Пономаренко потеряли работу в полтавской "Ворскле", которая недавно проверила своих игроков на полиграфе.

Об этом сообщает "ТаТоТаке". Ведущий проекта Михаил Спиваковский рассказал, что руководство полтавской команды прекратило сотрудничество с игроками после встречи фанатами. Дело в том, что Пономаренко выступал в оккупированном Крыму, а Кравчук во время войны на Донбассе играл за российское "Торпедо". После начала полномасштабного вторжения рф Андрей разорвал контракт с россиянами "по семейным обстоятельствам" и вернулся в Украину.

"По моей информации, произошла встреча между руководством "Ворсклы" и представителями ультрас, конкретной фанатской группировки людей, которые нас сейчас с вами защищают на фронте. Ультрас "Ворсклы" требовали, чтобы из команды ушли Кравчук и Пономаренко. Руководство "Ворсклы" пошло навстречу болельщикам", — заявил Спиваковский.

Видеообзор матча "Ворскла" - "Динамо"

Напомним, в прошлом туре "Ворскла" минимально уступила "Динамо". Бело-синими руководил Александр Шовковский, который временно подменяет Мирчу Луческу на посту главного тренера киевлян.