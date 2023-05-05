Команда УПЛ викинула зі складу двох футболістів під тиском ультрас: що сталося

Футболісти не помічали війни на Донбасі, яка розпочалася у 2014 році

Українські футболісти Андрій Кравчук та Іван Пономаренко втратили роботу у полтавській "Ворсклі", яка нещодавно перевірила своїх гравців на поліграфі.

Про це повідомляє "ТаТоТаке". Ведучий проєкту Михайло Співаковський розповів, що керівництво полтавської команди припинило співпрацю із гравцями після зустрічі фанатами. Річ у тому, що Пономаренко виступав в окупованому Криму, а Кравчук під час війни на Донбасі грав за російське "Торпедо". Після початку повномасштабного вторгнення рф Андрій розірвав договір з росіянами "за сімейними обставинами" і повернувся в Україну.

"За моєю інформацією, відбулася зустріч між керівництвом "Ворскли" та представниками ультрас, конкретного фанатського угруповання людей, які нас зараз з вами захищають на фронті. Ультрас "Ворскли" вимагали, щоб з команди пішли Кравчук та Пономаренко. Керівництво "Ворскли" пішло назустріч вболівальникам", — заявив Співаковський.

Відеоогляд матчу "Ворскла" — "Динамо"

Нагадаємо, у минулому турі "Ворскла" мінімально поступилася "Динамо". Біло-синіми керував Олександр Шовковський, який тимчасово підмінює Мірчу Луческу на посаді головного тренера киян.