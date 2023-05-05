Павелко оскандалився, зібравши "лідерів" Першої ліги, забувши про "Епіцентр" та "Металург"

За місце в УПЛ вперше за довгий час триває запекла боротьба не лише на футбольних полях, а й у кабінетах

Спортивний директор МФК "Металург" Михайло Метревелі відреагував на зустріч глави Української асоціації футболу (УАФ) Андрія Павелка, якого переобрали до Виконкому УЄФА, з "претендентами на вихід в УПЛ".

Метревелі у Facebook розкритикував Павелка, який зустрівся лише з президентами "Полісся", "Оболоні", "Карпат" та ЛНЗ, забувши запросити на збори "Металург" та "Епіцентр". Крім того, за вихід до УПЛ також формально борються "Кремінь" та "Нива". Пізніше коментар Михайла, який натякнув на закулісні ігри, було видалено зі сторінки глави УАФ.

"А це що взагалі таке? Ви що, вже списали інших претендентів на підвищення у класі? А як же "Металург" та "Епіцентр"?

Нам що, не виходити на наступні гри? Чому ви вже за всіх нас вирішили, хто претендент, а хто… Чекаємо на відповіді", — написав Метревелі.

Михайло Метревелі розкритикував Андрія Павелка

Павелко розповів, що обговорював із представниками лідерів Першої ліги питання VAR та суддівства.

Пост Андрія Павелка про зустріч із президентами лідерів Першої ліги

Зазначимо, на вихід до УПЛ претендують одразу кілька клубів. Перші два місця Першої ліги отримають пряму путівку до вищого дивізіону, а 3-4 місця вийдуть у плей-офф, де зіграють із 13-14 командами вищого дивізіону.

Турнірне становище команд у Першій лізі на 5 травня

Раніше повідомлялося про грандіозний скандал в УПЛ із незарахованим голом "Минаю" у ворота "Шахтаря". Пізніше закарпатська команда навіть потролила Гірників.