"Минай" потролив "Шахтар" після скандального матчу

Суддівська помилка вплинула на результат гри

"Минай" потролив "Шахтар" за помилково скасований гол у ворота донецької команди у виїзному матчі 24 туру української Прем’єр-ліги (УПЛ).

Клуб із Закарпаття на своїй сторінці в Instagram не залишив поза увагою скандальний епізод наприкінці першого тайму за рахунку 0:1 на користь суперника. М’яч після удару Нємчанінова перетнув лінію воріт господарів, але рефері Микола Балакін не зафіксував гол, тоді як бригада відеодопомоги арбітра (VAR) на грі не працювала.

"Минай" опублікував пост, де написав, що вирвав нічию 1:1 у виїзному для себе матчі, а також додав протокол поєдинку, де вказаний гол Нємчанінова.

"На жаль, за ці 1:1 один бал в актив нам не зарахують", — йдеться в повідомленні клубу.

Раніше в Білорусі 12-річний футболіст купив очки рефері, не погодившись із його рішенням.

Перед цим у вищому дивізіоні чемпіонату Іспанії арбітр Карлос дель Серро Гранде зарахував гол "Ельче" у ворота "Кадіса", хоча той був забитий з офсайду, при цьому рефері не скористався VAR, що вплинуло на результат матчу.