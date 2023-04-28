Маркевич — Вернидубу: треба вміти стримувати себе і не плакатися на суддівство

Досвідчений фахівець дав кілька порад Вернидубу

В одному зі своїх нещодавніх інтерв’ю головний тренер ФК "Кривбас" Юрій Вернидуб, який вступив до лав ЗСУ після повномасштабного вторгнення рф, скаржився на нібито неправильне суддівство його команди, принагідно згадавши, що у Комітеті тренерів УАФ Мирона Маркевича до нього не прислухалися.

Відомий український тренер Маркевич у коментарі "Телеграфу" відповів Вернидубу, спростувавши його тези. Спеціаліст також дав кілька порад наставнику "Кривбаса".

"Не знаю взагалі про що мова. Не думаю, що прям так було, і що ніхто не прислухався. Більшість була за те, щоб Ротань був тренером головним, і то було побажання головного тренера збірної Шевченка, в першу чергу. Ну а враховуючи те що головний тренер відповідає за результат – ми пішли йому на зустріч. От і весь "сирбор", — пояснив Маркевич.

Він також відреагував на постійні нарікання Вернидуба на суддівство, які часто виражаються в агресивних випадах останнього.

"Таке треба трохи присікати. Якщо ми будемо дозволяти таке робити – це неправильно. А судді повинні тримати свій якийсь гонор чи що. Я все розумію – я сам не безгрішний, і міг десь щось, як то кажуть, сказати. Але то вже трохи входить в систему, і те треба присікати. За кордоном про це навіть не говорили б, якщо чесно", — сказав Маркевич, порадивши Вернидубу у взаєминах із суддями вчитися "трохи стримувати себе".

Маркевич також погодився, що між екскомандою Вернидуба "Зорею", яку колись завжди називали "мужиками" та нинішнім його "Кривбасом" — велика різниця. Бо з мужиками постійний "плач" щодо арбітражу ніяк не асоціюється.

"Знаєте – всі, хто не виграють – завжди не задоволені. У нас вже є певний пресинг на суддів. Футболіст падає, крикнув, і вже є свисток. А там був фол чи ні, ніхто про те не думає. Треба впасти і сильно крикнути, от і все. Це тормозить саму гру, а у нас і так той футбол, як то кажуть, пішки ходять, а так ще й постійні свистки, немає динаміки", — пояснив він.

Між тим, за словами Маркевича, цього сезону немає відвертих суддівських скандалів, і саме суддівство в Україні покращується.

"Бачимо вже дівчата почали судити. Покращується трохи ситуація, але зараз почнуться такі матчі, відповідальні, судді повинні бути ще більш уважними. І саме основне – VAR. Треба дійти до того, щоб він був на кожній грі", — зауважив Маркевич.

Нагадаємо, головний тренер "Кривбасу" Вернидуб після матчу з "Минаєм" (0:1) у 21-му турі УПЛ емоційно та з матюками накинувся на головного арбітра гри Дениса Шурмана, за що отримав від судді вилучення.

Додамо, що телеканал Setanta Sports відмовився продовжувати контракт з УПЛ.