Маркевич — Вернидубу: надо уметь сдерживать себя и не плакаться на судейство

Опытный специалист дал несколько советов Вернидубу

В одном из своих недавних интервью главный тренер ФК "Кривбасс" Юрий Вернидуб, вступивший в ряды ВСУ после полномасштабного вторжения рф, жаловался на якобы неправильное судейство его команды, вспомнив, что в Комитете тренеров УАФ Мирона Маркевича к нему не прислушались.

Известный украинский тренер Маркевич в комментарии "Телеграфу" ответил Вернидубу, опровергая его тезисы. Специалист также дал несколько советов наставнику "Кривбасса".

"Не знаю вообще о чем речь. Не думаю, что прям так было, и что никто не прислушался. Большинство было за то, чтобы Ротань был тренером главным, и это было пожелание главного тренера сборной Шевченко, в первую очередь. Ну а учитывая то что главный тренер отвечает за результат — мы пошли ему на встречу. Вот и весь "сырбор ", — объяснил Маркевич.

Он также отреагировал на постоянные жалобы Вернидуба на судейство, часто выражающиеся в агрессивных выпадах последнего.

"Такое надо немного присекать. Если мы будем позволять такое делать — это неправильно. А судьи должны держать свой какой-то гонор или что. Я все понимаю — я сам не безгрешен, и мог где-то, как говорится, сказать. Но это уже немного входит в систему, и это надо пресекать. За границей об этом даже не говорили бы, если честно", — сказал Маркевич, посоветовав Вернидубу во взаимоотношениях с судьями учиться "немного сдерживать себя".

Маркевич также согласился, что между бывшей командой Вернидуба "Зарей", которую когда-то всегда называли "мужиками" и нынешним его "Кривбассом" — большая разница. Потому что с мужиками постоянный "плач" по арбитражу никак не ассоциируется.

"Знаете – все, кто не выигрывают – всегда не удовлетворены. У нас уже есть определенный прессинг на судей. Футболист падает, крикнул, и уже есть свисток. А там был фол или нет, никто о том не думает. Надо упасть и сильно крикнуть, вот и все. Это тормозит саму игру, а у нас и так футбол, как говорится, пешком ходят, а так еще и постоянные свистки, нет динамики", — объяснил он.

Между тем, по словам Маркевича, в этом сезоне нет откровенных судейских скандалов, и само судейство в Украине улучшается.

"Видим уже девушки начали судить. Улучшается немного ситуация, но сейчас начнутся такие матчи, ответственные, судьи должны быть еще более внимательными. И самое основное – VAR. Надо дойти до того, чтобы он был на каждой игре", — отметил Маркевич.

Напомним, главный тренер "Кривбасса" Вернидуб после матча с "Минаем" (0:1) в 21-м туре УПЛ эмоционально и с матом набросился на главного арбитра игры Дениса Шурмана, за что получил от судьи удаление.

Добавим, что телеканал Setanta Sports отказался продлевать контракт с УПЛ.