"Минай" потроллил "Шахтер" после скандального матча

Судейская ошибка повлияла на результат игры

"Минай" потроллил "Шахтер" за ошибочно отмененный гол в ворота донецкой команды в выездном матче 24 тура украинской Премьер-лиги (УПЛ).

Клуб из Закарпатья на своей странице в Instagram не оставил без внимания скандальный эпизод в конце первого тайма при счете 0:1 в пользу соперника. Мяч после удара Немчанинова пересек линию ворот хозяев, но рефери Николай Балакин не зафиксировал гол, тогда как бригада видеопомощи арбитра (VAR) на игре не работала.

"Минай" опубликовал пост, где написал, что вырвал ничью 1:1 в выездном для себя матче, а также добавил протокол поединка, где указан гол Немчанинова.

"К сожалению, за эти 1:1 один балл в актив нам не засчитают", — говорится в сообщении клуба.

Ранее в Беларуси 12-летний футболист купил очки рефери, не согласившись с его решением.

Перед этим в высшем дивизионе чемпионата Испании арбитр Карлос дель Серро Гранде засчитал гол "Эльче" в ворота "Кадиса", хотя тот был забит из офсайда, при этом рефери не воспользовался VAR, что повлияло на итог матча.