Павелко оскандалился, собрав "лидеров" Первой лиги, позабыв про "Эпицентр" и "Металлург"

За место в УПЛ впервые за долгое время идет ожесточенная борьба не только на футбольных полях, но и в кабинетах

Спортивный директор МФК "Металлург" Михаил Метревели отреагировал на встречу главы Украинской ассоциации футбола (УАФ) Андрея Павелко, которого переизбрали в Исполком УЕФА, с "претендентами на выход в УПЛ".

Метревели в Facebook раскритиковал Павелко, который встретился только с президентами "Полесья", "Оболони", "Карпат" и ЛНЗ, забыв пригласить на собрание "Металлург" и "Эпицентр". Кроме того, за выход в УПЛ также формально борются "Кремень" и "Нива". Позднее комментарий Михаила, который намекнул на закулисные игры, был удален со страницы главы УАФ.

"А это что вообще такое? Вы что, уже списали других претендентов на повышение в классе? А как же "Металлург" и "Эпицентр"?

Нам что, не выходить на следующие игры? Почему вы уже за всех нас решили, кто претендент, а кто… Ждем ответы", — написал Метревели.

Михаил Метревели раскритиковал Андрея Павелко

Павелко рассказал, что обсуждал с представителями лидеров Первой лиги вопросы VAR и судейства.

Пост Андрея Павелко про встречу с президентами лидеров Первой лиги

Отметим, на выход в УПЛ претендуют сразу несколько клубов. Первые два места Первой лиги получат прямую путевку в высший дивизион, а 3-4 места выйдут в плей-офф, где сыграют с 13-14 командами высшего дивизиона.

Турнирное положение команд в Первой лиге на 5 мая

Ранее сообщалось о грандиозном скандале в УПЛ с незасчитанными голом "Миная" в ворота "Шахтера". Позднее закарпатская команда даже потроллила Горняков.