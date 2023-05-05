Український клуб перевірив своїх футболістів на детекторі брехні після матчу з "Динамо"

Полтавці примудрилися програти, ведучи в рахунку в три м’ячі

Керівництво полтавської "Ворскли" водило гравців молодіжної команди (U-19) на поліграф після поразки одноліткам із київського "Динамо" (3:4) у матчі 24-го туру молодіжної першості України. Напередодні в УПЛ пролунав скандал із потенційно договірним матчем.

Про це повідомляє "ТаТоТаке". За інформацією журналіста Михайла Співаковського, керівництво "Ворскли" перевірило молодих футболістів на поліграфі після того, як вони провалили другий тайм матчу з "динамівцями". До 28-ї хвилини зустрічі полтавці вигравали у столичної команди з рахунком 3:0, а у другому таймі вони пропустили чотири голи, що призвело до поразки. Чим закінчилася перевірка, не розповідається, щоправда, одразу кілька гравців молодіжної команди полтавців потрапили до заявки на гру основної команди.

Михайло Співаковський розповів про матч молодіжних команд "Ворскли" та "Динамо"

Відеоогляд матчу "Ворскла" U-19 — "Динамо" U-19

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