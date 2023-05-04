"Відірвало шматок губи": дружина зірки українського футболу побачила його в сльозах

Гравець став жертвою несправедливого суддівства

Дружина зіркового футболіста збірної України Руслана Маліновського Роксана поділилася спогадами, як уперше бачила в сльозах чоловіка. Нещодавно він попросив вибачення за свої обійми з російським півзахисником "Монако" Олександром Головіним після матчу французької першості.

В інтерв’ю YouTube-каналу FanDay вона розповіла, що це сталося в одному з його матчів за "Генк" проти "Андерлехта" в чемпіонаті Бельгії у сезоні 2017/2018. Той поєдинок команда півзахисника програла 0:1.

Гравець суперника Свен Кумс завдав Маліновському травму, але отримав лише жовту картку, тоді як українця в другому таймі було вилучено з поля після другого попередження.

Момент із вилученням Маліновського у матчі "Андерлехт" — "Генк"

"Був момент у Бельгії, коли він отримав дуже незаслужену червону картку. Його сильно вдарили по обличчю і шмат губи просто відірвало. Він був весь у крові. Пам’ятаю, що Кумс лише жовту картку отримав за цей момент. Руслан продовжив грати і в простому епізоді отримав друге попередження", — згадує Маліновська.

За словами дружини футболіста, їй довелося прийти в роздягальню "Генка", щоб заспокоїти чоловіка, який побачив себе закривавленим у крові після вилучення з поля.

"Це його дуже розлютило. Він був такий засмучений, що довелося мене кликати. Тоді я вперше в житті побачила, що він плаче. Ми поїхали до лікарні, і йому накладали шви", — зізналася Маліновська.

Нагадаємо, що взимку 2023 року український футболіст перейшов до французького "Марселя" з італійської "Аталанти".

У лютому "Марсель" забув Маліновського в Тулузі після матчу з однойменною командою, оскільки той застряг на допінг-контролі, тоді як клуб не хотів затримувати літак.