"Оторвало кусок губы": жена звезды украинского футбола увидела его в слезах

Игрок стал жертвой несправедливого судейства

Супруга звездного футболиста сборной Украины Руслана Малиновского Роксана поделилась воспоминаниями, как впервые видела плачущим своего мужа, который ранее раскаялся за свои объятия с российским полузащитником "Монако" Александром Головиным после матча французского первенства.

В интервью YouTube-каналу FanDay она рассказала, что это случилось в одном из его матчей за "Генк" против "Андерлехта" в чемпионате Бельгии в сезоне 2017/2018. Тот поединок команда полузащитника проиграла 0:1.

Игрок соперника Свен Кумс нанес Малиновскому травму, но получил лишь желтую карточку, тогда как украинец во втором тайме был удален с поля после второго предупреждения.

Момент с удалением Малиновского в матче "Андерлехт" - "Генк"

"Был момент в Бельгии, когда он получил очень незаслуженную красную карточку. Его сильно ударили по лицу и кусок губы просто оторвало. Он был весь в крови. Помню, что Кумс только желтую карточку получил за этот момент. Руслан продолжил играть и в простом эпизоде получил второе предупреждение", — вспоминает Малиновская.

По словам жены футболиста, ей пришлось прийти в раздевалку "Генка", чтобы успокоить супруга, который увидел себя окровавленным в крови после удаления с поля.

"Это его очень разозлило. Он был так расстроен, что пришлось меня звать. Тогда я впервые в жизни увидела, что он плачет. Мы поехали в больницу, и ему накладывали швы", — призналась Малиновская.

Напомним, что зимой 2023 года украинский футболист перешел во французский "Марсель" из итальянской "Аталанты".

В феврале "Марсель" забыл Малиновского в Тулузе после матча с одноименной командой, поскольку тот застрял на допинг-контроле, тогда как клуб не хотел задерживать самолет.