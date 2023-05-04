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"Оторвало кусок губы": жена звезды украинского футбола увидела его в слезах

Автор
Андрей Синявский Андрей Синявский
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Малиновский получил травму и был удален в одном матче Новость обновлена 04 мая 2023, 17:41
Малиновский получил травму и был удален в одном матче. Фото Скриншот видео

Игрок стал жертвой несправедливого судейства

Супруга звездного футболиста сборной Украины Руслана Малиновского Роксана поделилась воспоминаниями, как впервые видела плачущим своего мужа, который ранее раскаялся за свои объятия с российским полузащитником "Монако" Александром Головиным после матча французского первенства.

В интервью YouTube-каналу FanDay она рассказала, что это случилось в одном из его матчей за "Генк" против "Андерлехта" в чемпионате Бельгии в сезоне 2017/2018. Тот поединок команда полузащитника проиграла 0:1.

Игрок соперника Свен Кумс нанес Малиновскому травму, но получил лишь желтую карточку, тогда как украинец во втором тайме был удален с поля после второго предупреждения.

Момент с удалением Малиновского в матче "Андерлехт" - "Генк"

"Был момент в Бельгии, когда он получил очень незаслуженную красную карточку. Его сильно ударили по лицу и кусок губы просто оторвало. Он был весь в крови. Помню, что Кумс только желтую карточку получил за этот момент. Руслан продолжил играть и в простом эпизоде получил второе предупреждение", — вспоминает Малиновская.

По словам жены футболиста, ей пришлось прийти в раздевалку "Генка", чтобы успокоить супруга, который увидел себя окровавленным в крови после удаления с поля.

"Это его очень разозлило. Он был так расстроен, что пришлось меня звать. Тогда я впервые в жизни увидела, что он плачет. Мы поехали в больницу, и ему накладывали швы", — призналась Малиновская.

Напомним, что зимой 2023 года украинский футболист перешел во французский "Марсель" из итальянской "Аталанты".

В феврале "Марсель" забыл Малиновского в Тулузе после матча с одноименной командой, поскольку тот застрял на допинг-контроле, тогда как клуб не хотел задерживать самолет.

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#Футбол #ФК Андерлехт #ФК Генк #Руслан Малиновский