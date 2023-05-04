Договорной матч? УАФ обратила внимание на матч лидера Премьер-лиги "Днепра-1"

Организация в ближайшее время даст свою оценку

Президент Украинской ассоциации футбола Андрей Павелко сообщил, что из-за нетипично высокого движения ставок Комитет этики и честной игры организации обратил внимание на матч 24-го тура украинской Премьер-лиги, в котором "Днепр-1" со счетом 5:0 разгромил "Металлист".

Об этом он написал на своей странице в Facebook. По его словам, поединки 24-го тура УПЛ с участием лидеров чемпионата вызвали большой резонанс и среди специалистов, и среди болельщиков.

"В матче "Шахтер" — "Минай" не был засчитан гол, который может решить судьбу чемпионата. И этот эпизод особо подчеркивает важность использования системы видеопомощи арбитра в каждом матче чемпионата.

В свою очередь матч "Днепр-1" — "Металлист" привлек внимание Комитета этики и честной игры из-за нетипично высокого движения ставок", — отметил Павелко.

"Днепр-1" - "Металлист". Видео голов и обзор матча

Функционер выразил благодарность комитету за быструю реакцию и оперативную остановку трансляции букмекерских данных в этом матче, а также заверил, что тот оперативно изучает ситуацию в обоих поединках, и в ближайшее время даст свою оценку по каждому из них.

В матче "Шахтер" — "Минай" произошел скандал, когда мяч после удара игрока гостей Дмитрия Немчанинова полностью пересек линию ворот донецкого клуба, но арбитр не зафиксировал гол, тогда как система видеопомощи арбитра на этой игре не работала.

После поединка "Минай" потроллил "Шахтер" за ошибочно отмененный гол.