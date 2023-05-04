Договірний матч? УАФ звернула увагу на матч лідера Прем’єр-ліги "Дніпра-1"

Організація найближчим часом дасть свою оцінку

Президент Української асоціації футболу Андрій Павелко повідомив, що через нетипово високий рух ставок Комітет етики та чесної гри організації звернув увагу на матч 24-го туру української Прем’єр-ліги, в якому "Дніпро-1" з рахунком 5:0 розгромив "Металіст".

Про це він написав на своїй сторінці у Facebook. За його словами, поєдинки 24-го туру УПЛ за участю лідерів чемпіонату викликали значний резонанс і серед фахівців, і серед уболівальників.

"У матчі "Шахтар" — "Минай" не був зарахований гол, який може вирішити долю чемпіонату. І цей епізод особливо наголошує на важливості використання системи відеодопомоги арбітра в кожному матчі чемпіонату.

В свою чергу матч "Дніпро-1" — "Металіст" привернув увагу Комітету етики та чесної гри через нетипово високий рух ставок", — зазначив Павелко.

"Дніпро-1" — "Металіст". Відео голів та огляд матчу

Функціонер висловив подяку комітету за швидку реакцію та оперативну зупинку трансляції букмекерських даних у цьому матчі, а також запевнив, що той оперативно вивчає ситуацію в обох поєдинках, і найближчим часом дасть свою оцінку кожному з них.

У матчі "Шахтар" — "Минай" стався скандал, коли м’яч після удару гравця гостей Дмитра Нємчанінова повністю перетнув лінію воріт донецького клубу, але арбітр не зафіксував гол, тоді як система відеодопомоги арбітра на цій грі не працювала.

Після поєдинку "Минай" потролив "Шахтар" за помилково скасований гол.