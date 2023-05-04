"Чудовищное предложение": СМИ узнали, куда может перейти Месси

Суперфорвард точно покинет "ПСЖ"

Звездный футболист Лионель Месси, который наверняка покинет "ПСЖ", может перейти в "Аль-Хиляль" (Саудовская Аравия) или "Интер Майами" (США).

Об этом сообщает сайт авторитетного журналиста Джанлуки Ди Марцио. Клуб из Саудовской Аравии остается фаворитом на подписание 35-летнего нападающего.

Отмечается, что "Аль-Хиляль" предложил аргентинцу "чудовищную" зарплату: 400 млн евро чистыми за сезон, а также еще 100-200 млн в виде возможного спонсорского договора.

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По данным источника, Месси оставляет открытой дверь для возвращения в "Барселону", но на данный момент этот трансфер видится трудно осуществимым из-за экономических проблем каталонцев.

Согласно информации Ди Марцио, отец игрока Хорхе должен провести встречу с владельцем "Интер Майами" Хорхе Масом, однако сделку будет тяжело заключить как из-за экстраординарного предложения "Аль-Хиляля", так и возможности для футболиста вернуться в "Барселону".

На неделе "ПСЖ" отстранил Месси на две недели от футбола за поездку в Саудовскую Аравию без уведомления клуба. Перед этим СМИ узнали, что местный "Аль-Хиляль" пригласил форварда в команду.

В то же время, президент "Барселоны" Жоан Лапорта заинтриговал заявлением, что аргентинец вернется в каталонский клуб.

Ранее сообщалось, что Месси намерен стать игроком "Интер Майами", которым в том числе владеет легендарный экс-футболист Дэвид Бекхэм.