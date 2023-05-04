Болельщики требуют отставки руководства и ухода звезд

Ультрас "ПСЖ" провели масштабные акции протеста возле офиса клуба, во время которых оскорбили его звезду Лионеля Месси на фоне сообщений о его уходе.

Об этом сообщает RMC Sport. Активные болельщики потребовали отставки руководства французского гранда во главе с президентом Нассером Аль-Хелаифи и ухода звезд команды — Лионеля Месси, Неймара и Марко Верратти.

Группировка ультрас Collectif Ultras Paris заявила, что им нужен президент, который больше участвует в жизни "ПСЖ" и согласен с ними общаться в ответ на такую просьбу.

"Футболисты стыдят нас весь год! Месси — сын шлюхи", — скандировали фанаты.

Кроме того, ультрас приходити и к дому Неймара, где потребовали от бразильского нападающего "убираться". Руководство парижского клуба уже осудило "недопустимые и оскорбительные действия небольшой группы лиц".

"ПСЖ" лидирует в чемпионате Франции, но его отрыв от ближайшего преследователя "Марселя" не столь убедителен, как прежде — пять очков. Кроме того, команда вылетела из Лиги чемпионов и не выиграла Кубок Франции.

На днях клуб на две недели отстранил Месси от матчей, тренировок и зарплаты за поездку в Саудовскую Аравию без уведомления. Ранее появилась информация, что местный "Аль-Хилаль" сделал приглашение нападающему о переходе в команду.

Вместе с тем, президент "Барселоны" Жоан Лапорта не так давно заявил, что аргентинец вернется в клуб.

Ранее сообщалось, что Месси хочет перейти в "Интер Майами", одним из собственников которого является Дэвид Бекхэм.