Вболівальники вимагають відставки керівництва та догляду зірок

Ультрас "ПСЖ" провели масштабні акції протесту біля офісу клубу, під час яких образили його зірку Ліонеля Мессі на тлі повідомлень про його трансфер.

Про це повідомляє RMC Sport. Активні вболівальники вимагали відставки керівництва французького гранда на чолі з президентом Нассером Аль-Хелаїфі та прощання із зірками команди — Ліонелем Мессі, Неймаром та Марко Верратті.

Угруповання ультрас Collectif Ultras Paris заявило, що їм потрібен президент, який бере більшу участь в житті "ПСЖ" та згоден із ними спілкуватися, коли є таке прохання.

"Футболісти соромлять нас весь рік! Мессі — син повії", — скандували фанати.

Крім того, ультрас приходити і до будинку Неймара, де вимагали від бразильського нападника "забиратися". Керівництво паризького клубу вже засудило "неприпустимі та образливі дії невеликої групи осіб".

"ПСЖ" лідирує в чемпіонаті Франції, але його відрив від найближчого переслідувача "Марселя" не такий переконливий, як раніше — п’ять очок. Крім того, команда вилетіла з Ліги чемпіонів та не виграла Кубок Франції.

Днями клуб на два тижні відсторонив Мессі від матчів, тренувань та зарплати за поїздку до Саудівської Аравії без повідомлення. Раніше з’явилася інформація, що місцевий "Аль-Хілаль" зробив запрошення нападнику про перехід до команди.

Водночас президент "Барселони" Жоан Лапорта нещодавно заявив, що аргентинець повернеться до клубу.

Раніше повідомлялося, що Мессі хоче перейти в "Інтер Майамі", одним із власників якого є Девід Бекхем.