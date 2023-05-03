Гучне прощання: Мессі залишить влітку "ПСЖ"

Гравець піде вільним агентом

Зірковий футболіст "ПСЖ" Ліонель Мессі, як і очікувалося раніше, залишить клуб після завершення цього сезону після двох років виступів за команду.

Про це в Twitter повідомляє авторитетний журналіст-інсайдер Фабріціо Романо. За його інформацією, в цьому вже немає жодних сумнівів.

Зазначається, що батько аргентинського нападника вже повідомив про це рішення французький клуб ще місяць тому. Контракт 35-річного гравця закінчується влітку 2023 року.

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"Це був останній переломний момент", — резюмував Романо.

Напередодні "ПСЖ" відстронив Мессі від футболу на два тижні за поїздку до Саудівської Аравії без повідомлення клубу. Раніше повідомлялося, що місцевий "Аль-Хілаль" покликав нападника до своєї команди.

У той же час президент "Барселони" Жоан Лапорта нещодавно розповів, що суперфорвард повернеться у каталонський клуб.

Раніше з’явилася інформація, що Мессі хоче стати гравцем "Інтер Майамі", серед інших власників якого є Девід Бекхем.