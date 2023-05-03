Громкое прощание: Месси покинет летом "ПСЖ"

Игрок уйдет свободным агентом

Звездный футболист "ПСЖ" Лионель Месси, как и ожидалось ранее, покинет клуб по завершении текущего сезона после двух лет выступлений за команду.

Об этом в Twitter сообщает авторитетный журналист-инсайдер Фабрицио Романо. По его информации, в этом уже нет никаких сомнений.

Отмечается, что отец аргентинского нападающего уже уведомил про это решение французский клуб еще месяц назад. Контракт 35-летнего игрока заканчивается летом 2023 года.

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"Это был последний переломный момент", — резюмировал Романо.

Накануне "ПСЖ" отстранил Месси от футбола на две недели за поездку в Саудовскую Аравию без уведомления клуба. Ранее сообщалось, что местный "Аль-Хилаль" позвал нападающего в свою команду.

В то же время, президент "Барселоны" Жоан Лапорта недавно рассказал, что суперфорвард вернется в каталонский клуб.

Ранее появилась информация, что Месси хочет стать игроком "Интер Майами", которым среди других собственников владеет Дэвид Бекхэм.